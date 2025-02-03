مدير صحة قنا يجتمع مع رؤساء أقسام العناية المركزة (صور)

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا اجتماعًا مع عدد من مديري المستشفيات والتي بها خدمات العناية المركزة وحضانات التنفس الصناعي، لمناقشة تقديم خدمات العناية المركزة والطوارئ وخدمات التنفس الصناعي الخاصة بالأطفال.

وخلال الاجتماع ناقش وكيل الوزارة التنسيق بين المستشفيات للحالات الطارئة والتي تحتاج سرعة التدخل ودخولها إلي العناية المركزة والعمل علي القضاء علي قوائم الانتظار لحالات العناية المركزة وحالات التنفس الصناعي للأطفال.

القضاء علي قوائم الإنتظار

كما ناقش وكيل الوزارة خلال الإجتماع الذي حضره الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية، خطة المديرية للتوسع في التعاقدات مع أطباء الإستعانة لزيادة أسرة العناية المركزة وتحسين الخدمات الطبية العاجلة المقدمة للمواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة علي ضرورة وضع خطة صيانة شاملة لأجهزة التنفس الصناعي والحضانات داخل المستشفيات لضمان تقديمها الخدمات بكفاءة عالية.

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