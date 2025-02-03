مطرانية ملوي بالمنيا تنظم احتفالا بذكرى قدوم العائلة المقدسة لمصر (فيديو وصور)

تحت شعار «مبارك شعبي مصر»، نظمت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس في المنيا احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى قدوم العائلة المقدسة، المعروفة باسم احتفالية «كوم ماريا».

احتفالية «كوم ماريا»

تُقام هذه الفعالية السنوية برئاسة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وانصنا والأشمونين، جنوب محافظة المنيا تخليدًا لقدوم العائلة إلى مصر وذكرى استشهاد أطفال بيت لحم، في الثالث من شهر طوبة.

قدوم العائلة إلى مصر

يُنظم الاحتفال في أوائل فبراير لتسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من الحضور، حيث يتوافد عشرات الآلاف من مختلف الطوائفمن أبناء المنيا.

احتفالات الكوم ماريا في ملوي

ويستقطب مزار كوم ماريا سنويًا آلاف الزوار من الأقباط والمسلمين للاحتفال بذكرى مرور العائلة المقدسة، وسط أجواء احتفالية مميزة، يحضرها كبار المسؤولين وسفراء أوروبيون ورجال أعمال.

تجمع حاشد في كوم ماريا في المنيا

وشهد الاحتفال حضور الآلاف من الأساقفة والزوار والمسؤولين، حيث اجتمع الأقباط والمسلمون في أجواء من الفرح والبهجة.

وتضمن الاحتفال تنظيم مراكب مزينة بصور السيدة مريم والعائلة المقدسة، التي جابت نهر النيل في مواكب تاريخية تحمل أيقونات دينية، مما أضفى طابعًا احتفاليًا مهيبًا، مذكرًا بدخول العائلة المقدسة إلى مصر وعبورها عبر منطقة الكوم ماريا.

تجدر الإشارة إلى أن العائلة المقدسة قضت في مصر حوالي ثلاث سنوات ونصف، بدءًا من دخولها من "الفرما" في شمال مصر، وصولًا إلى جبل درنكة، حيث المغارة المنحوتة التي كانت آخر محطاتها.

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