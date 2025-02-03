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رياضة

كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

يستقبل نادي النصر السعودي، نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين على ملعب الأول بارك، في إطار الجولة السابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر والوصل 

وتقام مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس وSSC.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوصل فى دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: نواف بوشال – على لاجامى – محمد سيماكان – سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – علي الحسن – عبدالله الخيبري.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أنجيلو جابرييل.
ويحتل نادي النصر السعودي، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما نادي الوصل الإماراتي خامسًا برصيد 11 نقطة.

وكان نادي النصر، قد فاز على الرائد بهدفين لهدف في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي، الخميس الماضي.

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