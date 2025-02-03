الإثنين 03 فبراير 2025
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سياسة

قانون الخدمة المدنية، تعرف على شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون

قانون الخدمة المدنية،فيتو
قانون الخدمة المدنية،فيتو

 

 حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الشروط للتعيين فى الوظائف القيادية والاشرافية ومنها توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية وفقا لهذا القانون
 

 

 

الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

 


والمادة( 10) مجموعة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
1 ـ مجموعة الوظائف التخصصية.
2 ـ مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
3 ـ مجموعة الوظائف الكتابيـة.
4 ـ مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
 


التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية

 



تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:
• توافر صفات النزاهة.
• اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.
• توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
• وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.
استثناءات للوزراء
يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
 

شروط التعيين


يحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
• الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.
• حسن السيرة والسمعة.
• عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
• عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
• اللياقة الصحية.
• استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.
• اجتياز الامتحان المقرر.
• ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
 

فترة الاختبار


تنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.

 

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