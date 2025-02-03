الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين،  بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

ومن جانبها ذكرت  وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين.

زيادة وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن الأقصى.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في سابع أيام عيد الحانوكا اليهودي

وخلال الفترة الأخيرة زادت الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

 

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المسجد الأقصى المستوطنين الضفة الغربية

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
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