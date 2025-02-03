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حوادث

موعد محاكمة عصابة نسائية بتهمة سرقة الحقائب في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت نيابة المطرية 20 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل. 

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لاثنتين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطهن الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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