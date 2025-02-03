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رياضة

اتحاد الكرة يصرف مستحقات يناير للحكام والمراقبين اليوم

لجنة الحكام،فيتو
لجنة الحكام،فيتو

اتحاد الكرة، وقع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على صرف المبالغ الخاصة بالحكام عن شهر يناير في الأقسام والمراحل المختلفة وهي القسم الثاني أ وب والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع كما وقع أيضًا على صرف المبالغ الخاصة بمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات بإجمالي ٩ مليون جنيه.
ومن المقرر أن يتم الصرف اعتبارًا من اليوم.

فيما كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبوريدة، أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن أبوريدة تلقى العديد من الترشيحات لخبراء تحكيم أجانب من جانب ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، فيفا، وبالفعل كانت هناك أكثر من مقابلة عمل مع عدد من الخبراء وصل عددها إلى 4 مقابلات، ولا تزال المقابلات مستمرة لاختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على وضع التحكيم المصري في وضع أفضل.

وأشار المصدر إلى أن ماسيمو بوساكا سيزور القاهرة والاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تلك الزيارة الاستقرار بشكل نهائي على اسم الخبير الأجنبي الجديد، على أن يكون ذلك قبل يوم 10 فبراير المقبل بحد أقصى.

 

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اتحاد الكرة اتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة ماسيمو بوساكا ملف التحكيم المصري

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