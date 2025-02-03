جلسة صلح تقضي على خلاف ثأري بين عائلتين في قنا (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لمراسم تقديم القودة للصلح بين عائلتى آل الشرايين التابعة بمركز شباب العواري لقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص،جنوب محافظة قنا.

جلسة الصلح في قنا

وشارك في جلسة الصلح، قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

وأكد المتحدثون على أن الخصومات الثأرية تعوق تطوير الروبوتات التي تقوم بها الدولة ووجهوا تحية حب وعزاز لكل من شارك في إنجاح هذا الصلح وحكمه الحقيقي الذي لا يسعدنا جميعًا، من مديرية أمن قنا وأعضاء مجلس النواب مشهورون بالشيوخ والدين الإسلامي والمسيحي والعقلاء والمصلحين.

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