من القماش والأكياس، أسعار زينة رمضان في قنا (فيديو)

اجرت فيتو بثا مباشرا لأسعار بيع زينة رمضان بشوارع مدينة نجع حمادي،شمال محافظة قنا.

وتحرص معظم ستات البيوت في هذه الأيام على شراء زينة رمضان، وتغيير ديكورات البيت، وإضفاء الأجواء الرمضانية على كل ركن من أركان البيت، وزينة رمضان هذا العام قد تمثل عبئا ماديا على البعض.

ولذلك يمكن مواجهة ذلك من خلال صنع زينة رمضان في البيت، بخامات بسيطة، غير مكلفة، وتتماشى مع إمكانيات كل أسرة.

ودائما ست البيت المصرية تبحث عن الحلول البديلة للاحتفال باستقبال شهر رمضان الكريم، ودائما تجتهد وتبحث عن كل ما يسعد أفراد أسرتها، من زوج وأبناء، دون الحاجة للنزول للأسواق وشراء ما قد يرهق ميزانية البيت.

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