ماتياس يايسله يتحدث عن انضمام فينيسيوس لأهلي جدة

أجرى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي، حوارا مع جريدة " اس" الإسبانية.

وتحدث يايسله، في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، على فكرة التدريب في الدوري السعودي، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي كان بمثابة "مفاجأة" للكثيرين، قائلًا: إن الأمر لم يتعلّق بالتخطيط، ولكن أتيحت له الفرصة للتدريب في المملكة، مضيفًا أن الأهلي نادٍ عظيم ولديه جماهير رائعة، وقد كان مشروعًا كبيرًا وطويل الأمد.

وأوضح ماتياس أن كل شيء حدث بسرعة، ولكنه أعجب بحماس السعوديين لكرة القدم، مضيفًا أن كل المباريات تقريبًا مليئة بالإثارة، خاصة أمام الفرق الكبيرة، والجمهور عاطفي جدًا، وهو جزء من رؤية السعودية 2030.

وأضاف الألماني أنه كان يتعرض لانتقادات من الوكلاء، بسبب مجيئه إلى السعودية، والآن يتصل به البعض منهم، ليروا إن كان بإمكانهم انتقال لاعبيهم إلى المملكة، مؤكدًا أن التصور تغير كثيرًا، وبات هنا أسماء كبيرة، ليسوا كلاعبين فقط، وإنما مدربين أيضًا، مثل لوران بلان، فاتح تريم، جورج جيسوس، مؤكدًا أنه سعيد بأنه جزء من هذا التطوير.

وتطرق يايسله للحديث عن تدريب لاعبين أكبر منه سنًا، معترفًا بأنه يجد صعوبة في التعامل معهم، ولكن ليس كثيرًا، فيما أكد أن الأمر لم يكن مشكلة، وأنه يسعى لإلهامهم بفكرته عن كرة القدم وكيف يراها، وأنه يحاول قيادة الفريق، حتى اللاعبين الأكبر سنًا، وإذا كان الجميع متوافقين وكان هناك تواصل، فالأمر لا يهم، سواءً الاسم أو الأنا.

وعن تدريب فيرمينو، الذي كان زميله في فريق هوفنهايم، قال يايسله "ليس كثيرًا، لأنني كنت مصابًا بالفعل، ولكنها كانت مصادفة ممتعة أن أقوم بتدريبه الآن، كان في ذلك الوقت شابًا موهوبًا للغاية، وله مسيرة مهنية رائعة، أنا فخور أن أكون مدربه (قال ضاحكًا).

وتابع: أتذكر أنني كنت في استقبال الفندق، في فترة ما قبل الموسم بالنمسا، ورأينا بعضنا البعض في اليوم الأول، لقد كان جميلًا أن نرى بعضها بعد هذا الوقت الطويل.

ورد يايسله على الأنباء المتداولة، حول تفاوض الأهلي مع صفقات عالمية، على غرار فينيسيوس وأوسيمين، قائلًا "لا أستطيع أن أقول إلا أنني أحب فيكتور أوسيمين كلاعب، إنه مهاجم من الطراز الأول، ولديه قدرة كبيرة على إحداث الضرر للدفاع، لنترك الأمر عند هذا الحد (ضاحكًا).

وعن اهتمام الأهلي بنجم ريال مدريد، قال ماتياس "لا أريد التعليق على الشائعات، ولكن من الواضح أنك كمدرب تحب أن يكون لديك أفضل اللاعبين في فريقك".

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