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أخبار مصر

هيئة الدواء: حل أزمة نقص الأدوية بنسبة 98%

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن هيئة الدواء نجحت في التغلب علي أزمة نقص الدواء التي حدثت خلال ٢٠٢٤.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن حل مشكلة نواقص الأدوية أن 98% من الأدوية الناقصة أصبحت متوفرة، مشيرا الي ان الأصناف الناقصة الحالية هي النواقص الطبيعية. 

ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن مشروع التعقب والتتبع الدوائى وآخر التطورات المتعلقة بالتطبيق والإعلان عن أرقام سوق الدواء خلال 2024 وأبرز المجموعات العلاجية المتعلقة بتوافر المستحضرات.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفي إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة

وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وبناء عليه فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذى تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده يوم واحد أسبوعيًا، وبناء عليه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات.

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ازمة نقص الأدوية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الأدوية الناقصة مؤتمر صحفى نواقص الأدوية

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