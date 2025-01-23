الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح روض الفرج قسم شرطة روض الفرج النيابة العامة

مواد متعلقة

عيد الشرطة الـ 73، السيسي يشهد حفل الداخلية ويستعرض حرس الشرف.. يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهيد تقديرا للتضحيات.. ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

حبس المحامى، معركة منتظرة بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم ترد

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة التاسعة

بعد قليل، افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الصومال يصل مصر للقاء السيسي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية