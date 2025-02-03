الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة الريان القطري والعين الإماراتي، وموقف تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه،فيتو
محمود حسن تريزيجيه،فيتو

يواجه فريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه، تحديًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على العين الإماراتي في الرابعة عصر اليوم الإثنين، بالمباراة التي تقام على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

 


ويحتل العين الإماراتي، حامل لقب البطولة، مركزًا متأخرًا في المجموعة، حيث يتواجد في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.


بينما يحتل الريان القطري المركز السابع برصيد 5 نقاط، ويطمح في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.

 

تشكيل العين والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة


حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: كوامي أوتون، خالد الهاشمي، ايريك، بندر الأحبابي.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري، بارك يونج، بالاسيوس.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

 

تشكيل الريان المتوقع أمام العين اليوم في دوري أبطال آسيا

 

حراسة المرمى: فهد يونس

خط الدفاع: مراد ناجي – أندري أمارو – جارسيا – أحمد حازم

خط الوسط: رودريجو – دي سارت – تياجو مينديس – جابرييل بيريرا

الهجوم: تاباتا – روجير جيديش

وفي الغالب سيتواجد تريزيجيه على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء حسب تقارير قطرية.


تأتي هذه المباراة في ظل ظروف صعبة يمر بها العين الإماراتي، حيث يعاني الفريق من تراجع في المستوى والنتائج هذا الموسم.


كما يعاني العين من تراجع في ترتيبه في الدوري الإماراتي، حيث يحتل المركز الرابع بفارق كبير عن المتصدر.


أما الريان القطري، فيسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز والعودة إلى قطر بالنقاط الثلاث.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا تريزيجيه فريق الريان القطري فريق الريان محمود تريزيجيه

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

الريان القطري في مواجهة صعبة اليوم أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الجونة يخشى مفاجآت تيم إف سي بكأس مصر

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

رونالدو يظهر في نزال الملاكمة UFC بموسم الرياض (فيديو)

ليل يسحق سانت إيتيان برباعية بالدوري الفرنسي

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة الجناح الأجنبي

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية