التشكيل المتوقع لمواجهة الريان القطري والعين الإماراتي، وموقف تريزيجيه

يواجه فريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه، تحديًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على العين الإماراتي في الرابعة عصر اليوم الإثنين، بالمباراة التي تقام على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويحتل العين الإماراتي، حامل لقب البطولة، مركزًا متأخرًا في المجموعة، حيث يتواجد في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.



بينما يحتل الريان القطري المركز السابع برصيد 5 نقاط، ويطمح في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.

تشكيل العين والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة



حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: كوامي أوتون، خالد الهاشمي، ايريك، بندر الأحبابي.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري، بارك يونج، بالاسيوس.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

تشكيل الريان المتوقع أمام العين اليوم في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: فهد يونس

خط الدفاع: مراد ناجي – أندري أمارو – جارسيا – أحمد حازم

خط الوسط: رودريجو – دي سارت – تياجو مينديس – جابرييل بيريرا

الهجوم: تاباتا – روجير جيديش

وفي الغالب سيتواجد تريزيجيه على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء حسب تقارير قطرية.



تأتي هذه المباراة في ظل ظروف صعبة يمر بها العين الإماراتي، حيث يعاني الفريق من تراجع في المستوى والنتائج هذا الموسم.



كما يعاني العين من تراجع في ترتيبه في الدوري الإماراتي، حيث يحتل المركز الرابع بفارق كبير عن المتصدر.



أما الريان القطري، فيسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز والعودة إلى قطر بالنقاط الثلاث.

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