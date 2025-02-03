الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير قانون دولي: اتفاقية 1977 تمثل الأساس القانوني لإدارة قناة بنما وتنظيم الملاحة فيها

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

كشف الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، أن اتفاقية بنما التي تم توقيعها عام 1977 بين الولايات المتحدة  وبنما تُعد الأساس القانوني لإدارة قناة بنما وتنظيم الملاحة فيها.

وأوضح سلامة أن هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى نقل السيطرة على القناة من الولايات المتحدة إلى بنما بعد سنوات طويلة من الإدارة الأمريكية، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة بنما على أراضيها.

وأكد سلامة عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي أن اتفاقية بنما تُعتبر جزءًا من مجموعة المعاهدات الدولية التي تهدف إلى تنظيم حرية الملاحة في القناة. وأشار إلى أن الاتفاقية توصلت إلى توازن بين احترام السيادة الوطنية لبنما وضمان حرية مرور السفن عبر القناة وفقًا لمبادئ القانون الدولي للملاحة. كما نوه إلى أن أي محاولة لتغيير بنود الاتفاقية أو التدخل في سيادة بنما على القناة ستكون غير شرعية وفقًا لقانون المعاهدات الدولية.

وأضاف سلامة أن أي مطالبة بتغيير أو تعديل الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية بنما، يجب أن تتم بناءً على موافقة جميع الأطراف الموقعة عليها، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. 

وأكد أن أي مطلب أحادي من طرف واحد، حتى لو كانت دولة ذات تأثير كبير مثل الولايات المتحدة، بتغيير شروط إدارة القناة سيكون مخالفًا للأطر القانونية الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وأشار الخبير الدولي إلى أن مبدأ سيادة القانون الدولي يقتضي احترام المعاهدات الدولية الموقعة بين الدول، ولا يجوز لأي طرف فردي، بما في ذلك الدول الكبرى، فرض شروط جديدة تتعلق باتفاقيات دولية سابقة إلا إذا اتفقت جميع الأطراف المعنية عليها وأكد أن مطالب أي طرف بتعديل شروط الاتفاقيات المتعلقة بقناة بنما دون موافقة بنما ستكون غير قانونية وغير شرعية وفقًا للقانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايالت المتحدة الامريكية بنما قناة بنما اتفاقية بنما ترامب

مواد متعلقة

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسعى لأخذ تعهد من ترامب بالقضاء على حماس

مستشار ألمانيا يعلق على رسوم ترامب الجمركية: تقسم العالم

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية

النفط يقفز بعد فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2025 في هذا الموعد

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية