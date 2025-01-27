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ثقافة وفنون

تايلور سويفت تحتفل بتأهل فريق حبيبها إلى بطولة السوبر بول (فيديو)

تايلور سويفت وترافيس
تايلور سويفت وترافيس كيلسي، فيتو

تايلور سويفت، التقطت عدسات الكاميرات، لحظات نزول النجمة الأمريكية، تايلور سويفت إلي أرض الملعب، للاحتفال مع حبيبها ترافيس كيلسي، بتأهل فريقه تشيفز، إلى بطولة السوبر بول، والتي تعد البطولة الرياضية الأهم في أمريكا.

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

في سياق متصل، أعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، على المرتبة الأولى لقائمة أفضل فنانين القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

تايلور سويفت تكافئ طاقم جولتها الغنائية بـ 100 ألف دولار لكل فرد

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