تايلور سويفت تحتفل بتأهل فريق حبيبها إلى بطولة السوبر بول (فيديو)

تايلور سويفت ، التقطت عدسات الكاميرات، لحظات نزول النجمة الأمريكية، تايلور سويفت إلي أرض الملعب، للاحتفال مع حبيبها ترافيس كيلسي، بتأهل فريقه تشيفز، إلى بطولة السوبر بول، والتي تعد البطولة الرياضية الأهم في أمريكا.

The party is on in Arrowhead pic.twitter.com/CTSVzAviTV — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) January 27, 2025

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

في سياق متصل، أعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت ، على المرتبة الأولى لقائمة أفضل فنانين القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

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