مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء بعد قليل

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي للإعلان عن تفاصيل اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وكذلك حجم مبيعات الأدوية في ٢٠٢٤

ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن مشروع التعقب والتتبع الدوائى وآخر التطورات المتعلقة بالتطبيق والإعلان عن أرقام سوق الدواء خلال 2024 وأبرز المجموعات العلاجية المتعلقة بتوافر المستحضرات.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون

بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة

وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وبناء عليه فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذى تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده يوم واحد أسبوعيًا، وبناء عليه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات.

أكدت هيئة الدواء أنه تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، كما ضبطت بحيازتهم كميات من الفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المستحضرات الدوائية، كما تم ضبط مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فيما وصل إجمالي عدد العبوات إلى ما يقرب من 700 عبوة وأغلبها غير موضح عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير ستة محاضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

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