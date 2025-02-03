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حوادث

إحالة حارس أمن سرق عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال في منطقة عين شمس، للمحاكمة الجنائية.


أمام النيابة العامة، اعترف المتهم بسرقة العملات الأجنبية من خزينة السيارة أثناء تأديته عمله، مشيرًا إلى أنه كان قد خطط لهذه السرقة منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه بعد سرقته للمبلغ المالي، قام باستبداله مع شخص آخر، وهو عامل بمحل أدوات كهربائية كان يعرفه مسبقًا، حيث سلم له جزءًا من الأموال مقابل الحصول على مبلغ مالي آخر.

وأكد الحارس أنه كان يعتقد أنه سيتخلص من أي دلائل قد تربطه بالجريمة بسهولة، ولكن الأمور لم تسير كما كان يخطط.

كما أقر الحارس في اعترافاته أنه اختار هذا التوقيت لتنفيذ السرقة بسبب انشغال باقي أفراد الطاقم في مهام أخرى، ما منحه فرصة سرقة المبلغ من الخزينة دون أن يلاحظه أحد.


وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن يتم اكتشاف الجريمة بهذه السرعة.

تعود الواقعة إلى ضبط حارس الأمن في إحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث قام بسرقة مبلغ مالي من خزينة السيارة المكلف بحراستها، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية (محلية وأجنبية)، هاتف محمول، وعدد من الإيصالات التي كانت تستخدم لتغطية عملية السرقة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أيضًا بأنه استبدل بعض العملات الأجنبية مع شخص آخر (عامل بمحل أدوات كهربائية)، الذي تم ضبطه لاحقًا وبحوزته المبلغ المسروق.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة عين شمس النيابة العامة قسم شرطة عين شمس

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