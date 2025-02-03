تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على مخابز دسوق بكفر الشيخ

نفذت إدارة تموين مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة الصحة، حملات تفتيشية مشددة على المخابز والمحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق وضمان توفير خدمات تموينية ذات جودة عالية للمواطنين.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد تابع الحملة التي تهدف إلى ضمان جودة رغيف الخبز ووزنه، مع التأكد من التزام المخابز بالمعايير الصحية والقانونية، بما يضمن حصول المواطنين على خبز صالح وآمن، كما تم فحص ماكينات الصرف الخاصة بالخبز للتأكد من التوزيع السليم.

نتائج الحملة التموينية بدسوق

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفات، من بينها: 4 محاضر نقص وزن، 2 محاضر مواصفات، 1 محضر عدم إعلان، 1 محضر نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ التحقيقات اللازمة.

وحضر الحملة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، ورؤساء القرى، حيث تم توزيع فرق العمل حسب نطاق كل قرية، وتابع الحملة فريق من إدارة تموين البندر والمركز برئاسة عمرو الأنة، محمد أبو عيطة، وفريق العمل المتكامل للإشراف على سير الحملة وتنفيذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وضمان جودة الخدمات التموينية المقدمة في جميع أنحاء مركز ومدينة دسوق.

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