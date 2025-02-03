عاطل متهم بقتل زوجته في عين شمس يمثل الجريمة

اصطحبت نيابة عين شمس عاطلا متهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

مصرع سيدة على يد زوجها

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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