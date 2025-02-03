حبس المتهم باحتجاز فتاة ليل داخل شقته بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شاب متهم باحتجاز فتاة وممارسة الرذيلة معها ورفضه منحها ثمن ما قدمته له من مال فقامت بالقفز من الطابق الثالث مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على فتاة مصابة بكسور أسفل عقار بالمنطقة، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري تبين أن المصابة فتاة ليل وذهبت مع أحد الشباب إلى شقته لممارسة الرذيلة، إلا أنه رفض إعطاءها ثمن ما قدمته له واحتجزها داخل الشقة ومنعها من الخروج.



وأضافت التحريات أن الفتاة قامت بالقفز من الطابق الثالث بالشقة محل سكن الشاب للهروب فسقطت على الأرض مصابة بكسور وكدمات، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والقبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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