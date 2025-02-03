الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا وكأس مصر

النصر، فيتو
النصر، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى مباراة في كأس مصر.

 

كأس مصر


الجونة مع تيم إف سي 2.30 مساء 

 

دوري أبطال آسيا للنخبة


- العين - الإمارات مع  الريان - قطر 4 مساء 
- السد - قطر مع الأهلي - السعودية 6 مساء 
- استقلال طهران - إيران مع الشرطة - العراق 6 مساء 
- النصر - السعودية  مع الوصل - الإمارات 8 مساء 

الدوري الإنجليزي الممتاز


- تشيلسي مع وست هام يونايتد 10 مساء 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى


- جيرونا  لاس بالماس 10 مساء 

الدوري الإيطالي الدرجة A


- كالياري  لاتسيو 9.45 مساء 

الدوري التركي الممتاز


- غازي عنتاب مع جالطة سراي 8 مساء 

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