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رياضة

أحمد بلال يكشف رأيه في أداء جراديشار ويوضح أزمة الأهلي الحالية

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السلوفيني جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاعب مميز ويجيد التحرك بشكل جيد.

بلال يتحدث عن صفقة الأهلي الجديدة وبن شرقي


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "أشرف بن شرقي لاعب كبير ويمتلك كواليتي عاليا ويستحق هذا التقديم، وحتى آخر مباراة سجل مع الريان القطري وقاده للفوز".


وتابع: "الأهلي لا يسعى للتعاقد مع لاعبين من الزمالك، وإمام عاشور كان يريد العودة للزمالك قبل انتقاله للأهلي، ولكن لم تتم الصفقة، والأهلي ليس في حاجة لمكايدة الزمالك، لأن الأهلي ألقابه أكثر وهو بطل كل شيء".


وشدد: "نقدر ونحترم إدارة الزمالك ولاعبيه وجماهيره، ولكن الأهلي لن يستأذن منه قبل إبرام أي صفقة، والإداراتان تبادلا الزيارات وهذا موقف كبير من الناديين".


وأوضح: "الزمالك خسر من بيراميدز بأخطاء فردية، والهدف الأول أحبط الفريق بعد خطأ الونش، وفي المباريات الكبيرة لون التيشرت لا يكون فاصل في النتيجة".


وعن مباراة الأهلي ومودرن قال: "كولر كان يريد منح اللاعبين راحة وظهر ذلك من تغييراته في الشوط الثاني، وكنت أتوقع أن تكون المباراة صعبة عن ذلك".


وواصل: "تغيير المدير الفني في بداية الموسم أضر بمودرن سبورت، وكان يجب استمراره، بجانب إبرام صفقات كثيرة في يناير، فمتى سيعرف المدرب مستواهم؟ وهل هم جاهزون؟".


وعن جراديشار قال: "يتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، وفي مباراة بيراميدز تحرك بشكل جيد وكان هناك كرة لو حسين الشحات مررها له كان سيسجل، وأشعر أنه لم يتجرأ أكثر مع الفريق، وهل سيكون مهاجم بجانب وسام، أم سيكون بديلا".


وأتم: "أزمة الأهلي عدم وجود بديل قوي في مركز الجناح، وذلك ظهر في الفترة الماضية، ورغم تراجع مستوى حسين الشحات كان يشارك لعدم وجود بديل".

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