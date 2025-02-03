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رياضة

رسميا، آستون فيلا يضم راشفورد على سبيل الإعارة

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

انضم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إلى آستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

راشفورد ينضم لآستون فيلا

وتعتبر هذه الصفقة الثالثة لآستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية، بعد وصول أندريس جارسيا ودونييل مالين.

راشفورد شارك في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وسجل 3 أهداف.

لم يشارك اللاعب في أي مباراة منذ إبعاده عن تشكيلة الفريق في مباراة ديربي مانشستر في 15 ديسمبر الماضي.

راشفورد خريج أكاديمية يونايتد، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2016.

وشارك راشفورد في 426 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد، وسجل 138 هدفًا وفاز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين.

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الدوري الإنجليزي الممتاز بالدوري الأوروبي ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد مباراة ديربي مانشستر

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