دي بروين يتغنى بإمكانيات عمر مرموش: نفتقد جودته في هجوم مانشستر سيتي

أثنى كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، على عمر مرموش، زميله في الفريق بعد أدائه الممتاز ضد تشيلسي.

دي بروين يتغنى بعمر مرموش

ووصف دي بروين أداء مرموش بأنه "مذهل"، مشيدًا بقدرته على اللعب في أكثر من مركز وقدرته على الركض خلف المساحات. يعتبر دي بروين أن مرموش كان نقطة قوة كبيرة لمانشستر سيتي في المباراة.

وقال كيفين دي بروين للموقع الرسمي لمانشستر سيتي:عمر مرموش كان مذهل ضد تشيلسي، لقد أظهر جودته.

مضيفا: كنا نفتقد لـ لاعب مثله في الركض خلف المساحات وقدرته على اللعب في أكثر من مركز كذلك.

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