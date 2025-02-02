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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بتسريع أعمال رصف الطرق بجميع الأحياء

الإسكندرية
الإسكندرية

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

 

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أكد محافظ الإسكندرية أنه تم البدء في رصف العديد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بالإضافة إلى استمرار أعمال اعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها؛  ففي شهر يناير الجاري تم رصف (شارع ياسر بن عامر "شارع السوق" بمنطقة السيوف - وشارع انطونيادس) بنطاق حي شرق وذلك استجابة لمطالب المواطنين، كما تم رصف اجزاء من شارعي (السد العالي وشارع دار السلام)  بنطاق حي منتزه ثان بعد انتهاء شركات المرافق من أعمالها.


وفي السياق ذاته، أضاف محافظ الإسكندرية بأن مديرية الطرق والنقل قد رصفت شارع سنترال المنشية بحي الجمرك، وشارع المستشار خفاجي بمنطقة ابو ثلاث بالعجمي، وبنطاق حي غرب تم رصف شارع ٢١٨ ببشاير الخير.

كما تم اعادة الشيء لأصله في ٣ شوارع بنطاق حي عامرية أول، وذلك عقب إنهاء شركات المرافق وذلك بشوارع (مسجد الطاهرة- بجوار سور الوكالة - كوبري المشاة)، وبنطاق حي وسط تم رصف (شارع سليمان يسري - وشارع عمر مكرم).

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الفريق أحمد خالد مديرية الطرق والنقل بحي الجمرك حي عامرية أول

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