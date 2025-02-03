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أخبار مصر

معلومات الوزراء: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بحلول 2029 (إنفوجراف)

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء، فيتو

تعمل مصر على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مستهدفة تحقيق طفرة في قدراتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2029، وفقًا لما كشفه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.  

ووفقًا للمخطط، فإن مصر تهدف إلى الوصول بإجمالي القدرات الكهربائية إلى:  
- 10,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول نهاية عام 2025، بالإضافة إلى 2,850 ميجاوات من بطاريات التخزين.  
- 12,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2026، مع 3,350 ميجاوات من بطاريات التخزين.  
- 20,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2029، إلى جانب 3,600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2,400 ميجاوات من الضخ والتخزين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرتها على تصدير الطاقة لدول الجوار، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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مركز إقليمي للطاقة مصادر الطاقة المتجددة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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