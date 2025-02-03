معلومات الوزراء: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بحلول 2029 (إنفوجراف)

تعمل مصر على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مستهدفة تحقيق طفرة في قدراتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2029، وفقًا لما كشفه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ووفقًا للمخطط، فإن مصر تهدف إلى الوصول بإجمالي القدرات الكهربائية إلى:

- 10,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول نهاية عام 2025، بالإضافة إلى 2,850 ميجاوات من بطاريات التخزين.

- 12,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2026، مع 3,350 ميجاوات من بطاريات التخزين.

- 20,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2029، إلى جانب 3,600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2,400 ميجاوات من الضخ والتخزين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرتها على تصدير الطاقة لدول الجوار، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.