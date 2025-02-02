الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قدرات اتفاقيات مشروعات طاقة متجددة ببرنامج "نوفي" (إنفوجراف)

مشروعات الطاقة
مشروعات الطاقة
ads

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “4200 ميجاوات.. قدرات اتفاقيات مشروعات طاقة متجددة تم توقيعها ضمن برنامج “نوفي.

توقيع اتفاقيات طاقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، أن توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليارات دولار، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وقالت إن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، موضحة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص ضمن البرنامج.
 

May be an image of ‎text that says "‎رسم صحيد Jagu م صی_لعون لحالومان なじさ 4200 ميجاوات تُةف NWFE قدرات اتفاقيات مشروعات طاقة متجددة تم توقيعها ضمن برنامج <تُوُمَّيٍ>> WWW.JDSC.GOV.EG 00000006 المصدر وزارة التخطيط والتنمبة الاقتصادية والتعاونالولي‎"‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشروعات الطاقة المتجددة برنامج نوفى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات الكهرباء

مواد متعلقة

معلومات الوزراء: اقتصاديات البيانات عنصر حيوي في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير مؤسسة بروكينجز: التجارة البينية الأفريقية أظهرت مرونة لافتة.. ويجب حماية النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي

“معلومات الوزراء” يستقبل وفد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات الأمن السيبراني لعام 2025.. التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة «أبرز المشكلات»

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

أسرة «موظف الأوبرا» تسلم مذكرات بخط يده للنيابة

منوعات

المزيد

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

دار الإفتاء توضح بيان معنى فرض الصلوات في رحلة المعراج 

شهر شعبان 1446هـ، فضل اغتنام شهر شعبان والابتعاد عن أسباب تحرمك من أجره

المزيد
الجريدة الرسمية