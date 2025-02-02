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أخبار مصر

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن بدء تنفيذ إجراءات حكومية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير المالية، أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، وعدد من مسؤولي الوزارتين لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي: الحكومة تعمل على وضع إطار شامل للحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات محدودة الدخل

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع إطار شامل للحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالتخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين. وأضاف مدبولي أن الحكومة تركز على تحسين استهداف الأسر المستحقة للدعم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

من جهته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للمحاور الأساسية للحزمة الاجتماعية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.

 وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين في هذه المرحلة الصعبة.

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حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء

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