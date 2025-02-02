الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

في نفس مكان موظف الأوبرا، تشريح جثة شاب عثر عليها غارقة بالجيزة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

وسط الجدل المثار حول قضية موظف دار الأوبرا الذي تخلص من حياته قفزا في نهر النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة، تكرر المشهد بنفس المنطقة.

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، علي جثة شاب من نهر النيل في إمبابة، وتم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

العثور على جثة بالجيزة 

 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل في إمبابة.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب تم تحديد هويته، ونقلها إلى المشرحة.


استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

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