نجل محمود البزاوي يشكر المتحدة بعد حل أزمة والده بمسلسل فهد البطل

وجه أكرم البزاوي نجل الفنان محمود البزاوي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد وضع صورة والده ببوستر مسلسل “فهد البطل”

مسلسل فهد البطل

وكتب أكرم منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيه: “ شكرا للشركة المتحدة على التعامل بشكل احترافي واحترام الجميع.. وشكرا لأستاذ يحيى ممدوح المنتج الفني على سعة صدره وتقبله لوجهة نظري وآسف لو كان فيه أي سوء تفاهم بدر مني ”

وأضاف: “ وشكرا لكل واحد قال كلمة كويسة او اي حد اتريق على طريقتي.. في الأول والآخر انا بعمل ده بحب شديد لوالدي.. وأي حد قريب مني وعارفني يعرف إن العيلة عندي عموما هي اهم شيء في الحياة ابتداء من جدي محمود السعدني وحتى أصغر واحد في العيلة”

أزمة بوستر مسلسل فهد البطل

وكان أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي، قد عبر عن غضبه الشديد بسبب غياب والده من بوستر مسلسل “فهد البطل”، الذي يشارك في بطولته.



وكتب أكرم منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه إنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع”.

وأضاف: “أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل إيه.. عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص.. قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه.. ياريت وتش إت تاخد قرار بتغير البوستر”.

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

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