الأحد 02 فبراير 2025
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منطقة الإسكندرية الأزهرية تعزز تدريس العلوم ورقمنته عبر تطوير الوسائل التعليمية والمعامل

الإسكندرية
الإسكندرية

 عقدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اجتماعًا موسعًا، برئاسة  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مع معلمي ومعلمات العلوم وأمناء المعامل، بحضور سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي والقائم بعمل موجه عام العلوم، وحكيم شوقي، القائم بعمل مدير إدارة المعامل، إلى جانب عدد من قيادات المنطقة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير تدريس العلوم ومواكبة مستحدثات العصر

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جاء الاجتماع بهدف توجيه الشكر والتقدير للمعلمين وأمناء المعامل على جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى مناقشة التعليمات الجديدة الصادرة عن الإدارة العامة للمعامل والوسائل التعليمية. 

 

كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز استخدام الوسائل الحديثة في تدريس العلوم، وخاصةً من خلال صناعة الفيديوهات التعليمية أثناء إجراء التجارب المعملية، والتي ستشكل مكتبة إلكترونية يستفيد منها الطلاب والمعلمون كمصدر مرجعي داعم للعملية التعليمية.

وأكد سلامة القط أن هذا التوجه يأتي في إطار مبادرة التحول الرقمي ورقمنة المحتوى التي يسعى قطاع المعاهد الأزهرية إلى تحقيقها، مشددًا على ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في تدريس العلوم لتسهيل وصول المعلومات وتعزيز الفهم لدى الطلاب.

 

 من جانبه، أوضح حكيم شوقي أن إنتاج الفيديوهات التعليمية سيكون متوافقًا مع المناهج الدراسية، مع التركيز على تفعيل الجوانب العملية والتجريبية لجذب انتباه الطلاب وتحفيزهم على التعلم.

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الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة التعليم الاعدادى الفصل الدراسي الاول

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