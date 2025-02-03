لجنة للتنسيق بين الأنفاق والشركات المنفذة للمترو ومحافظة الجيزة

شكلت هيئة الأنفاق بالتعاون مع الشركات المنفذة لمترو الخط الرابع للتنسيق مع محافظة الجيزة على مدار الساعة طوال الفترة القادمة لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتنفيذ محطة المترو بميدان الجيزة.

تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال

وقد بدأت الأنفاق غلقا كليا لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبری عباس أمام مستشفى الرمد لتنفيذ محطة مترو أنفاق ( ١٤ - ميدان الجيزة ).

حيث أعلنت محافظة الجيزة تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم.

الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لإمتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبری عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور تحديدًا أمام مستشفى الرمد لتسليم موقع محطة مترو أنفاق ( ١٤ – الجيزة ) للشركة المنفذة للأعمال ( اوراسكوم للإنشاءات ) على أن يكون الغلق حتى انتهاء فترة الأعمال ( ست سنوات).

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