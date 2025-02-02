الحكومة: التحالف الوطني يقدم 11 مليون وجبة إفطار وسحور للأسر خلال رمضان

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور/ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس/ خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة/ نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة/ مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الدكتور مصطفى مدبولي للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا تقديره للدور المحوري الذي يقوم به التحالف، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا أيضًا إلى أن الحكومة تثمن بدورها جهود التحالف في العمل التنموي في شتى المحاور والقطاعات.

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، أعلن التحالف عن خطته لدعم الأسر في موسم شهر رمضان المعظم.

وأكد حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، أن خطة التحالف تشمل توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور على مدار الشهر الكريم، بهدف ضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة.

وأشار متولي إلى أن التحالف سيقوم بتوزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية. كما ستشمل الخطة تقديم مساعدات إنسانية ومادية لـ35 ألف أسرة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف متولي أن التحالف الوطني يواصل جهوده لتوفير الدعم الاجتماعي للأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

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