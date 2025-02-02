أكثر انتشارًا بين الشباب، كل ما تحتاج معرفته عن اضطراب الوسواس القهري

اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو حالة صحية عقلية تنطوي على أفكار مزعجة ومتطفلة ووسواسية، ويمكن أن تدفع هذه الأفكار الشخص إلى القيام بأفعال جسدية قهرية غير مرغوب فيها، مثل عمليات فحص السلامة المتكررة أو تجنب الجراثيم.

اضطراب الوسواس القهري هو أحد الحالات العديدة التي تنطوي على أفكار وسواسية وسلوك قهري، ويمكن أن يؤثر وجود اضطراب الوسواس القهري بشكل كبير على جودة حياة الشخص ورفاهيته.

ما هو اضطراب الوسواس القهري (OCD)؟

اضطراب الوسواس القهري هو حالة صحية عقلية تنطوي على هوس أو إكراه، وأفعال مزعجة، وأفكار متكررة، وقد يكون من الصعب على الشخص المصاب باضطراب الوسواس القهري القيام بالمهام الروتينية.

يعاني ما بين 1% و3% من سكان العالم من اضطراب الوسواس القهري، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وهذه الحالة أكثر شيوعًا بين سن 18 و29 عامًا، وعادةً ما تبدأ الأعراض في وقت مبكر.

قد يعاني الشخص المصاب باضطراب الوسواس القهري من:

أفكار أو صور أو رغبات غير مرغوب فيها يشعر بأنه غير قادر على السيطرة عليها

يعاني من قدر كبير من الانزعاج، ربما يشمل الخوف أو الاشمئزاز أو الشك أو الاعتقاد بأن الأمور يجب أن تتم بطريقة معينة

يقضي الكثير من الوقت في التركيز على هذه الهواجس والانخراط في القهر، مما يتعارض مع الأنشطة الشخصية والاجتماعية والمهنية

علامات وأعراض اضطراب الوسواس القهري

يتضمن اضطراب الوسواس القهري الهواجس أو القهر أو كليهما، ويمكن أن تسبب هذه الضيق وتتداخل مع قدرة الشخص على أداء الأنشطة الروتينية.

الهواجس

يشعر الجميع بالقلق، ومع ذلك، في الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري، يمكن أن تسيطر المخاوف والقلق، مما يجعل من الصعب القيام بالمهام اليومية.

تتضمن الموضوعات الشائعة لهذا القلق ما يلي:

التلوث بالسوائل الجسدية والجراثيم والأوساخ والمواد الأخرى

العنف، مثل الخوف من التصرف بناءً على الرغبة في إيذاء النفس أو إيذاء الآخرين

الكمال، والذي قد ينطوي على الخوف من فقدان الأشياء أو التركيز الشديد على الدقة أو تذكر الأشياء

المسؤولية، بما في ذلك الخوف من تحمل المسؤولية عن حدث كارثي

الأفكار الجنسية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الأفكار حول الأنشطة غير المناسبة

الإكراهات

ليس كل سلوك متكرر إكراهًا، ويستخدم معظم الأشخاص سلوكيات متكررة، مثل روتين وقت النوم، لمساعدتهم على إدارة الحياة اليومية.

بالنسبة للشخص المصاب باضطراب الوسواس القهري، تكون الحاجة إلى أداء سلوك متكرر شديدة، وتحدث بشكل متكرر، وتستغرق وقتًا طويلًا، وقد يتخذ السلوك جانبًا طقسيًا.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة:

الغسيل والتنظيف، بما في ذلك غسل اليدين

مراقبة الجسم بحثًا عن الأعراض

تكرار الأنشطة الروتينية، مثل النهوض من الكرسي

السلوكيات القهرية، مثل مراجعة حدث ما بشكل متكرر

الوسواس القهري عند الأطفال

غالبًا ما تبدأ أعراض الوسواس القهري في مرحلة المراهقة، ولكنها تظهر أحيانًا في مرحلة الطفولة.

تتضمن المضاعفات بين الشباب والأطفال المصابين بالوسواس القهري ما يلي:

انخفاض احترام الذات

اضطراب الروتين

صعوبة في المدرسة والواجبات المدرسية

مرض جسدي، بسبب الإجهاد، على سبيل المثال

صعوبة في تكوين الصداقات والعلاقات الأخرى أو الحفاظ عليها

مشاكل أخرى في الصحة العقلية

أسباب الوسواس القهري

قد تساهم العوامل الوراثية والعصبية والسلوكية والإدراكية والبيئية في الوسواس القهري.

الأسباب الوراثية

يبدو أن الوسواس القهري ينتقل في العائلات، مما يشير إلى وجود رابط وراثي محتمل، والذي يواصل الباحثون التحقيق فيه.

كما اقترحت دراسات التصوير أن أدمغة الأشخاص المصابين بالوسواس القهري تعمل باختلافات مميزة.

الأسباب المتعلقة بالمناعة الذاتية

في بعض الأحيان، تظهر أعراض اضطراب الوسواس القهري عند الأطفال بعد الإصابة بعدوى، مثل:

العدوى بالمكورات العنقودية من المجموعة أ، بما في ذلك التهاب الحلق العنقودي

مرض لايم

فيروس إنفلونزا H1N1

قد يطلق الأطباء على حدوث أعراض اضطراب الوسواس القهري هذه متلازمة نفسية عصبية حادة عند الأطفال (PANS).

في حالة الطفل المصاب بمتلازمة نفسية عصبية حادة عند الأطفال، تبدأ الأعراض فجأة وتتطور على مدار بضعة أيام.

الأسباب السلوكية

تشير النظريات القائمة على التعلم إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري يتعلمون تجنب الخوف المرتبط بمواقف أو أشياء معينة من خلال أداء طقوس لتقليل المخاطر المتصورة.

قد يبدأ الخوف الأولي حول فترة من التوتر الشديد، مثل حدث مؤلم أو خسارة كبيرة.

بمجرد أن يربط الشخص بين شيء أو ظرف ما وبين شعور الخوف هذا، فإنه يبدأ في تجنب ذلك الشيء أو الموقف بطريقة تميز اضطراب الوسواس القهري.

الأسباب المعرفية

تقول نظرية أخرى أن اضطراب الوسواس القهري يبدأ عندما يسيء الناس تفسير أفكارهم.

لدى معظم الأشخاص أفكار غير مرغوب فيها أو تدخلية في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري، تصبح أهمية هذه الأفكار أكثر شدة أو تطرفًا.

الأسباب البيئية

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأحداث المجهدة والصدمات في الحياة قد تسبب بشكل مستقل اضطراب الوسواس القهري أو تعمل كمحفز للأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بهذه الحالة.

الأحداث البيئية التي قد تساهم بشكل محتمل في اضطراب الوسواس القهري تشمل:

المضاعفات أثناء الحمل أو الولادة

التغيرات الإنجابية المرتبطة بالعمر

العوامل الاجتماعية والاقتصادية المشاكل

الإصابات الرضحية

مرض خطير

كما قد يحدث اضطراب الوسواس القهري جنبًا إلى جنب مع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة (PTSD).

علاج اضطراب الوسواس القهري

قد يعتمد نهج العلاج الصحيح على أعراض الشخص وشدتها، وقد يقترح الأطباء العلاج النفسي أو الأدوية أو كليهما.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

العلاج السلوكي المعرفي هو نوع من العلاج النفسي وعلاج الخط الأول لاضطراب الوسواس القهري، ويمكن أن يساعد الشخص على تغيير طريقة تفكيره وشعوره وسلوكه.

قد يتضمن العلاج السلوكي المعرفي التعرض ومنع الاستجابة (ERP)، ويعرض ERP الشخص لمواقف وأشياء تثير الخوف والقلق.

بمرور الوقت، من خلال عملية تسمى التعود، يؤدي التعرض المتكرر إلى انخفاض أو اختفاء القلق، وهذا يعلم الشخص مقاومة القيام بسلوكيات قهرية.

قد يكون العلاج السلوكي المعرفي الفردي والجماعي فعالًا في علاج اضطراب الوسواس القهري.

الأدوية

مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، وهي نوع من مضادات الاكتئاب، هي أدوية الخط الأول لاضطراب الوسواس القهري.

وقد يصف الأطباء أدوية أخرى، مثل مضادات الذهان، إلى جانب مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية.

علاجات أخرى

على الرغم من أن العلاج السلوكي المعرفي ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية من العلاجات الأولية، فقد يناقش الأطباء أيضًا خيارات أخرى، بما في ذلك:

التحفيز العميق للدماغ، والذي يتضمن التحفيز الكهربائي

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو نوع من تحفيز الدماغ غير الجراحي

الاستئصال التجسيمي، وهو نوع من العلاج الإشعاعي

العيش مع اضطراب الوسواس القهري

قد يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري في إدارة حالتهم، وقد يشمل ذلك:

نظام غذائي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الحصول على قسط كبير من النوم

قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة

تقنيات الاسترخاء، مثل:

اليوجا

التأمل

التدليك

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