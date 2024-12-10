أعراض وأسباب الإصابة باضطراب الوسواس القهري، وطرق علاجه المختلفة

اضطراب الوسواس القهري هو مرض عقلي يسبب أفكارًا أو رغبات غير مرغوب فيها متكررة تعرف بالهواجس، كما يمكن أن يجعل الشخص يقوم بأفعال معينة مرارًا وتكرارًا.

لا يتعلق اضطراب الوسواس القهري بعادات مثل قضم الأظافر أو التفكير في أفكار سلبية، وقد تكون الفكرة الوسواسية هي أن بعض الأرقام أو الألوان "جيدة" أو "سيئة"، على سبيل المثال، قد تكون العادة القهرية غسل اليدي سبع مرات بعد لمس شيء قد يكون متسخًا. على الرغم من أن الشخص لا يريد التفكير في هذه الأشياء أو القيام بها، إلا أنه يشعر وكأنه لا يستطيع التوقف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض اضطراب الوسواس القهري

يعاني معظم الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري من الهواجس والقهر، ولكن قد يكون لديهم أحد الأعراض أو الآخر، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من اضطراب التشنج اللاإرادي، حيث يقومون بحركات أو أصوات لا يمكنهم التحكم فيها.

الهواجس

هذه هي الأفكار أو الرغبات أو الصور الذهنية غير المرغوب فيها التي تراود الشخص مرارًا وتكرارًا، وقد يحاول تجاهلها أو منع نفسه من التفكير فيها، لكنه لا يستطيع، بعض نفس أنواع الأفكار الوسواسية شائعة بين الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري، وتشمل الأمثلة:

القلق بشأن التعرض للأذى أو تعرض الآخرين للأذى

الوعي المستمر بالرمش أو التنفس أو غير ذلك من أحاسيس الجسم

القلق بشأن الجراثيم والأوساخ التي تلمس الجسم

الخوف من فقدان الأشياء أو نسيانها

القلق بشأن فقدان السيطرة على ما تفعله أو تقوله

الأفكار المزعجة حول الجنس أو الدين أو العنف

الحاجة إلى أن تكون الأشياء متناسقة أو منظمة

الإكراهات

هذه هي الأفعال الجسدية أو العقلية التي يشعر الشخص أنه مضطر إلى القيام بها، حتى لو كان لا يريد ذلك، وترتبط عادةً بالوسواس؛ قد يعتقد أنه من خلال القيام بها ستوقف الأفكار غير المرغوب فيها أو تمنع حدوث شيء سيء، وقد تجمع هذه السلوكيات بين عدة أفعال في طقوس معقدة، تشمل الأمثلة:

القيام بالمهام بترتيب معين في كل مرة أو الحفاظ على روتين صارم

الحاجة إلى عد الأشياء، مثل الخطوات أو الزجاجات، وإعطاء أهمية لأرقام معينة

طقوس الغسيل والتنظيف

ترتيب العناصر بترتيب معين

التحقق عدة مرات من أن الأبواب مغلقة، والأجهزة مطفأة، وما إلى ذلك.

تكرار كلمات معينة أو الصلاة بصمت

البحث باستمرار عن الطمأنينة أو الموافقة

من الأعراض الشائعة الأخرى لاضطراب الوسواس القهري تجنب المواقف التي تثير الهواجس.

يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى خطيرة للغاية لدرجة أنها معوقة، ويمكن أن تتحسن أو تسوء في بعض الأحيان بمرور الوقت، وقد تتغير أيضًا الأشياء التي تشغل بال الشخص بها والسلوكيات التي تُجبر على القيام بها.

أسباب اضطراب الوسواس القهري

لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأشخاص باضطراب الوسواس القهري.

يعتقدون أن الأمر يتعلق بالطريقة التي يدير بها الدماغ بعض المواد الكيميائية التي تسمى الناقلات العصبية، وخاصة السيروتونين، لكنهم لا يعرفون ما الذي يسبب هذه الاختلافات.

قد تلعب الوراثة دورًا، ويبدو أن هناك صلة عائلية، على الرغم من عدم تحديد جين محدد.

لا يسبب التوتر اضطراب الوسواس القهري، لكنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، خاصة عندما يتعامل الشخص مع التغيير، وقد يظهر اضطراب الوسواس القهري لأول مرة بعد حدث صادم أو انتقال في الحياة مثل الانتقال أو ولادة شقيق أو زواج أو طلاق.

عوامل خطر اضطراب الوسواس القهري

اضطراب الوسواس القهري أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجالن وتبدأ الأعراض عادةً بين أواخر الطفولة وأوائل مرحلة البلوغ، ويتلقى معظم الأشخاص تشخيصهم وهم في مرحلة الشباب.

تتضمن عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

إصابة أحد الوالدين أو الشقيقين أو الطفل باضطراب الوسواس القهري

اختلافات جسدية في أجزاء معينة من الدماغ

الاكتئاب أو القلق أو التشنجات اللاإرادية

التعرض لصدمة

تاريخ من الاعتداء الجسدي أو الجنسي في مرحلة الطفولة

علاج اضطراب الوسواس القهري

لا يوجد علاج لاضطراب الوسواس القهري، ولكن قد يتمكن الشخص من إدارة كيفية تأثير أعراضه على حياته من خلال الأدوية أو العلاج أو مجموعة من العلاجات.

العلاج النفسي

يمكن أن يساعدك العلاج السلوكي المعرفي في تغيير أنماط التفكير، وفي شكل يسمى التعرض ومنع الاستجابة، يضع الطبيب المريض في موقف مصمم لخلق القلق أو إثارة القهر، ويتعلم كيفية تقليل أفكار أو أفعال اضطراب الوسواس القهري ثم إيقافها.

وتتضمن الأنواع الأخرى من العلاج التي قد تكون مفيدة العلاج بالقبول والالتزام، والعلاج السلوكي المعرفي القائم على الاستدلال، واليقظة.

إذا كانت الأعراض خطيرة لدرجة أن الشخص يجد صعوبة في إدارة حياته اليومية، فقد يكون من الأفضل المشاركة في برنامج علاجي مكثف للمرضى الخارجيين أو المقيمين لعدة أسابيع.

أدوية اضطراب الوسواس القهري

الأدوية المضادة للاكتئاب التي تسمى مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) هي الأدوية الرئيسية المستخدمة لمساعدة الأشخاص على التحكم في الهواجس والقهر، وعادة ما يتم وصفها بجرعة أعلى من تلك المستخدمة لإدارة الاكتئاب، وتشمل الأدوية الشائعة ما يلي:

سيتالوبرام

إسكيتالوبرام

فلوكستين

فلوفوكسامين

باروكستين

سيرترالين

كلوميبرامين، وهو نوع مختلف من مضادات الاكتئاب يستخدم أحيانًا، وقد يستغرق بدء عمل هذه الأدوية من شهرين إلى أربعة أشهر، وإذا جربها المريض ولا يزال يعاني من الأعراض، فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للذهان مثل أريبيبرازول أو ريسبيردون.

إذا ساعدت الأدوية، فسيتناولها المريض لمدة عام أو عامين على الأقل، أو ربما بقية حياته.

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