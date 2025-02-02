الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

لتلبية احتياجات المواطنين، محافظ كفر الشيخ يفتتح أسواق “اليوم الواحد”

افتتاح أسواق “اليوم
افتتاح أسواق “اليوم الواحد”

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أسواق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية في 10 مراكز بالمحافظة، وهي "كفر الشيخ، الرياض، سيدي سالم، قلين، الحامول، بيلا، بلطيم، دسوق، فوه، مطوبس"، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

 

محافظ كفر الشيخ يكشف الهدف من المبادرة

تهدف المبادرة إلى تقديم السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، اللحوم، الأسماك، الدواجن، المكرونة، الخضروات، والفواكه، وغيرها من المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 35% بالتعاون مع مديرية التموين والشركة العامة لتجارة الجملة والغرفة التجارية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية.

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وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الأسواق تعمل يوميًّا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع استمرار عملها حتى شهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية الحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق وضمان توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مخفضة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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بلطيم دسوق بيلا الحامول كفر الشيخ
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