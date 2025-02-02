للمرة الثانية، ارتفاع أسعار سيارات سكودا بالسوق المصري

سيارات سكودا، أرتفعت أسعار سيارات سكودا كودياك للمرة الثانية في عام 2025، شملت فئة SUV متوسطة الحجم وبلغت قيمة الزيادة نحو 50 الف جنيه ومن المقرر العمل بها بداية من اليوم الاحد.

أسعار سيارات سكودا كودياك 2025 بعد الزيادات

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكودا كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت باسعار سيارات سكودا خلال شهر فبراير.

شملت أربع فئات كالتالي:

الفئة الاولي Loft بسعر 2 مليون و750 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و700 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية Lounge بسعر 3 مليون جنيه بدلًا من 2 مليون و950 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Suite بسعر 3 مليون و300 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون و200 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سبورت لاين بسعر 3 مليون و500 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون و400 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

حصلت سكودا كودياك 2025 علي تصميم أفضل من السابق وأكثر جرأة مع لمسات بوحي لغة الصلابة العصرية والتي تشمل مصابيح أمامية ليد ماتريكس ومصابيح اشارة ملتفة ووشبكة أمامية من الكروم الكبير ومصابيح ليد خلفية وشريط ضوء بعرض السيارة.

كما تأتي السيارة بعجلات بين 17 و20 بوصة وبجناح خلفي مدمج بالسقف والعديد من اللمسات الصفراء المميزة في السيارة.

مواصفات محرك سكودا كودياك 2025

زودت السيارة على محرك 1400 سي سي TSI بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر مع ناقل أوتوماتيك DSG من 7 سرعات. ويتم نقل القوة للعجلات الأمامية مع تسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 202 كم. وتتوفر السيارة للحجز بصورة مباشرة حاليًا.



وسائل أمان سكودا كودياك 2025

ويتوفر لها وسائل أمان تتضمن ايرباج أمامي وجانبي وستائر هوائية ومثبت سرعة وحدد سرعة ومراقبة الضغط في الاطارات والتحكم الالكتروني في الثبات ESC ومساعد الطرق الصاعدة ومراقبة ضغط الهواء بالاطارات وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا بانورامية 360 درجة.

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