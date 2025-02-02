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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على الإنتر 0/1 في الشوط الأول

ميلان وإنتر ميلان،
ميلان وإنتر ميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان بنتيجة 0/1 للروسونيري، والتي تقام على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأحد، في قمة الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف ميلان في شباك إنتر ميلان اللاعب ريندرز في الدقيقة 45.

وقرر كونسيساو مدرب ميلان الدفع بالدولي الإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق، ليظهر للمرة الأولى بقميص الروسونيري في لقاء الليلة.

في المقابل، فاجأ إنزاجي الجميع ودفع باللاعب هاكان تشالهانوجلو العائد من الإصابة.

تشكيل ميلان ضد إنتر

وبدأ الروسونيري المباراة بتشكيل مكون من:

مايك ماينان، كايل ووكر، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز، يونس موسى، إسماعيل بن ناصر، ريندرز، كريستيان بوليسيتش، تامي أبراهام، رافائيل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

في المقابل، بدأ إنتر ميلان بالتشكيل التالي:

يان سومير، بنجامين بافارد، دي فري، باستوني، دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، هاكان تشالهانوجلو، ميخيتاريان، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

ودخل ميلان بصفته صاحب الأرض، مباراة الليلة وهو في المركز الثامن بجدول الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل النيراتزوري إنتر ميلان المركز الثاني في الوصافة برصيد 50 نقطة، وكلاهما لعب 21 مباراة.
 

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