يزداد البحث من قبل المتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي مطروح وكفر الشيخ عن رابط الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من محافظتي مطروح وكفر الشيخ

وحول رابط الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من محافظتي مطروح وكفر الشيخ , أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي مطروح وكفر الشيخ

رابط الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين



ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين من محافظة الشرقية قريبًا، على أن يتوالي إعلان مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة

موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين

وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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