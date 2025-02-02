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رياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

أعلن سيرجيو كونسيساو وسيموني إنزاجي، المديران الفنيان لفريقي ميلان وإنتر ميلان، تشكيل المباراة المنتظرة بينهما، على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأحد، في قمة الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

وقرر كونسيساو الدفع بالإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق، ليظهر للمرة الأولى بقميص ميلان في لقاء الليلة.

في المقابل، فاجأ إنزاجي الجميع بالدفع بهاكان تشالهانوجلو العائد من الإصابة.

تشكيل ميلان ضد إنتر 

ويبدأ الروسونيري المباراة بتشكيل مكون من:

مايك ماينان، كايل ووكر، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز، يونس موسى، إسماعيل بن ناصر، ريندرز، كريستيان بوليسيتش، تامي أبراهام، رافائيل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

في المقابل، جاء تشكيل إنتر كالتالي:

يان سومير، بنجامين بافارد، دي فري، باستوني، دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، هاكان تشالهانوجلو، ميخيتاريان، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 

يدخل ميلان بصفته صاحب الأرض، مباراة الليلة وهو في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل النيراتزوري إنتر ميلان المركز الثاني في الوصافة برصيد 50 نقطة، وكلاهما لعب 21 مباراة.
 

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