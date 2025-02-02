الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

بتكليف من الرئيس، الحكومة تستعد لإطلاق حزمة حماية اجتماعية موسعة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومساندة المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والظروف العالمية الراهنة.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الوزارتين. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنفيذي للحزمة الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في تنفيذ مباشر لتوجيهات الرئيس بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

 

مدبولي: الحكومة تستهدف بشكل أساسي تحسين استهداف الأسر المستحقة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف بشكل أساسي تحسين استهداف الأسر المستحقة، والعمل على تعزيز آليات الدعم لتصل إلى الفئات محدودة الدخل، بما يعزز من فرص توفير حياة كريمة للمواطنين.  

من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محاور الحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مؤكدًا أنه سيتم عرض التصورات النهائية للحزمة على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها وتنفيذها قريبًا.

تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذه الظروف الدقيقة.

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حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير المالية

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