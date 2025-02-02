الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع أحمد حسام

أحمد حسام
أحمد حسام

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع أحمد حسام على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد حسام في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد حسام يودع فريقه برسالة مؤثرة

حرص أحمد حسام على توديع فريقه نادي الجونة، بعد رحيله عن صفوفه  إلى الزمالك.

وكتب أحمد حسام عبر حسابه الرسمي على انستجرام:" بعد 6 سنين من أحلى الفترات في حياتي، جت اللحظة اللي لازم أودع فيها النادي اللي كان بالنسبة لي أكثر من مجرد مكان بلعب فيه، كان عيلة بجد. 

وواصل:" شكرًا لكل مدرب، لكل زميل، ولكل حد كان جزء من الرحلة دي. مش هنسى اللحظات الحلوة ولا الذكريات اللي هتفضل معايا طول العمر، ذكريات مش هتنسى، متحمس لما هو قادم".

 

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