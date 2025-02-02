الأربعاء، قافلة مجانية للعيون بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مستشفى النور للعيون

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن تنظيم قافلة طبية للعيون بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع مستشفى النور للعيون بالمهندسين التابع لجمعية عيون مصر التي أسسها الدكتور علي المفتي، ومركز بصريات "المروة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الموافق 5 يناير من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة.



مشروع علاج الصحفيين

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج أن الخدمات المقدمة في القافلة تشمل؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر، وعمل مقاسات نظارة، كما يتواجد استشاري قرنية، ويتم قياس الضغط والسكر قبل بدء الكشف.



وبالتزامن مع قافلة العيون، تم الاتفاق مع مركز بصريات "المروة” للمشاركة في القافلة مع منح الصحفيين وأسرهم تخفيضات حصرية على جميع أنواع الشنابر والعدسات، وكذلك تقديم نظارات بأسعار اقتصادية تبدأ من 200 جنيه.

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