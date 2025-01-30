نقابة الصحفيين تتعاقد مع 7 صيدليات وخصم 15 % على الأدوية المحلية و8 % للمستوردة

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن التعاقد مع سلسلة صيدليات "الصيدلي A+" وعددها 7 فروع بجهود الزميلة الصحفية ڤيولا فهمي، وبموجب هذا التعاقد يحصل الصحفيون على خصم 15 % على الأدوية المحلية و8 % على الأدوية والمنتجات والأجهزة المستوردة، وخصم من 5 إلى 7 % على العروض المقدمة من الصيدلية للجمهور.

عناوين الصيدليات

وبيان تليفونات وعناوين فروع صيدليات الصيدلي كالتالي:

1- فرع روكسي (صيدلية عادل الجوهري):

🔹العنوان: 12 سيد عبدالواحد - ميدان روكسي

🔹 التليفون: 01024289433

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/Zm6g6UcgsVixjdK37

2- فرع تريومف (صيدلية زاد الدولية):

🔹العنوان: 64 نخلة المطيعي - ميدان تريومف

🔹 التليفون: 01008023075

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/ab1LY7mib4oJVFFKA

3- فرع الميريـلاند(صيدلية الجبالي)

🔹العنوان: 6 أ شارع السباق خلف الميريلاند

🔹 التليفون: 01023357799

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/9a1VQjn57RmFLTEEA

4- فرع مدينة نصر( صيدلية دوائي):

🔹العنوان: 89 مصطفى النحاس - الحي الثامن

🔹 التليفون: 01065429991

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/3rVAw74a4gqgqevg7

5- فرع السفـارات(صيدلية ماجد شرف):

🔹العنوان: 27 ابراهيم ابو النجا - حي السفارات

🔹 التليفون: 01554428462

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/AKSibZJg3gt6uorY8

6- فرع الشروق( صيدلية محمد يوسف)

🔹العنوان: سوق المنطقة ١ ع مج ٣ أمام نادي الشروق

🔹 التليفون: 01050001071

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/QAhoaTYLdN89mWV28



7- فرع العبور:

🔹العنوان: قطعه 6 بلوك 18097 الحي التاسع

🔹 التليفون: 01080960051

🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/QbPbJPKadz2U6EEe7

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