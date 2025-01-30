الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

نقابة الصحفيين تتعاقد مع 7 صيدليات وخصم 15 % على الأدوية المحلية و8 % للمستوردة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن التعاقد مع سلسلة صيدليات "الصيدلي A+" وعددها 7 فروع بجهود الزميلة الصحفية ڤيولا فهمي، وبموجب هذا التعاقد يحصل الصحفيون على خصم 15 % على الأدوية المحلية و8 % على الأدوية والمنتجات والأجهزة المستوردة، وخصم من 5 إلى 7 % على العروض المقدمة من الصيدلية للجمهور.

 

عناوين الصيدليات 

وبيان تليفونات وعناوين فروع صيدليات الصيدلي كالتالي:
1- فرع روكسي (صيدلية عادل الجوهري):
🔹العنوان: 12 سيد عبدالواحد - ميدان روكسي
🔹 التليفون:  01024289433
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/Zm6g6UcgsVixjdK37

2- فرع تريومف (صيدلية زاد الدولية):
🔹العنوان: 64 نخلة المطيعي - ميدان تريومف 
🔹 التليفون:  01008023075
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/ab1LY7mib4oJVFFKA

3- فرع الميريـلاند(صيدلية الجبالي)
🔹العنوان:  6 أ شارع السباق خلف الميريلاند 
🔹 التليفون:  01023357799
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/9a1VQjn57RmFLTEEA

4- فرع مدينة نصر( صيدلية دوائي):
🔹العنوان: 89 مصطفى النحاس - الحي الثامن
🔹 التليفون:  01065429991
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/3rVAw74a4gqgqevg7

5- فرع السفـارات(صيدلية ماجد شرف):
🔹العنوان: 27 ابراهيم ابو النجا - حي السفارات 
🔹 التليفون:  01554428462
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/AKSibZJg3gt6uorY8

6- فرع الشروق( صيدلية محمد يوسف)
🔹العنوان: سوق المنطقة ١ ع مج ٣ أمام نادي الشروق
🔹 التليفون: 01050001071
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/QAhoaTYLdN89mWV28
 
7- فرع العبور:
🔹العنوان: قطعه 6 بلوك 18097 الحي التاسع 
🔹 التليفون:  01080960051
🔹 الموقع: https://maps.app.goo.gl/QbPbJPKadz2U6EEe7

🔶رقم واتس آب الكول سنتر: 01555198552

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