بتخفيضات 30%، افتتاح سوق اليوم الواحد بالشرقية

تواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية جهودها في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

ويتم طرح السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبار التجار وشركات القطاع الخاص، ويستمر حتى نهاية اليوم.

وأكد عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأسواق تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في استمرارها بشكل دائم، نظرًا لما توفره من سلع غذائية بأسعار مناسبة،وأضاف أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها لتنفيذ هذه المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأسواق توفر كافة السلع الأساسية مثل:الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، الفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة تماشيًا مع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم مبادرة أسواق اليوم الواحد ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأبرزت الوزارة أهمية مشاركة الشركة القابضة في تعزيز هذه الأسواق من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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