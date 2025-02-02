ضبط 13 مخالفة في حملة تموينية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة قنا، من ضبط عدد من المخالفات، وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور محافظ قنا، وتعليمات وتكليفات حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت إشراف سحر عجاج وكيل المديرية.

وذلك لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينين والحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات عن ضبط ٥ كجم لحوم مفرومة، و٤ أطباق سمك، و١٠ فرخات مجمدة، و١٦ كجم فراج، و٦ كجم فيليه، و٣٠ كجم مصنعات فراخ، و٥ كجم لحوم بلدية، وتم تحرير ٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير ١٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

تمت الحملة تحت إشراف عبد المنعم محمد حسين مدير عام إدارة تموين بندر قنا وبرفقته عبد العال محمد رئيس الرقابة بإدارة بندر قنا وعماد الدين جاد عبد اللطيف مفتش رقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.