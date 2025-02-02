باستثمارات 240 مليون جنيه، محافظ قنا يضع حجر الأساس لمحطة رفع الصرف الصحي بمدينة الأمل



وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لبدء أعمال مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الأمل التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وتاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات المستفيدة.

محطة رفع الصرف الصحي

وأوضح محافظ قنا، أن مدينة الأمل ستشكل إضافة عمرانية وحضرية للمحافظة، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي خلال 24 شهرًا، على أن يبدأ تشغيل المشروع مع بداية العام القادم.

و أضاف عبدالحليم، أنه سيتم توصيل مياه الشرب خلال ستة أشهر من تاريخ سداد الدفعة المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المستحقات المالية للمستفدين بقنا

ودعا محافظ قنا، المواطنين المستفيدين الذين سددوا نسبة 25% من المستحقات المالية إلى الإسراع في سداد باقي المبالغ المستحقة عليهم، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشددًا على أن استكمال الأعمال سيتم وفقًا للتدفقات المالية من الجمعيات، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء، ووجّه شركة المياه بتكثيف العمل وسرعة إنجاز المشروع، مع الالتزام بالمخطط المعتمد.

وأوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة نفذت شبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة الأمل على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحي لمجاورات (1، 2، 3، 4، 5، 6) بتكلفة 178 مليون جنيه، خلال مدة تنفيذ بلغت 18 شهرًا، فيما تضمنت المرحلة الثانية تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحي لمجاورات (7، 8، 9) بتكلفة 93 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا، وستتولى الشركة تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بتكلفة 240.6 مليون جنيه.

يذكر أن مدينة الأمل تمتد على مساحة 1539 فدانًا، وتم تقسيمها إلى 11,820 قطعة بمساحة 200 متر مربع لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، وتم حتى الآن تسليم 2448 قطعة، على أن يتم تسليم باقي القطع تباعًا بالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية التحتية الجارية، ومن المقرر أن تستوعب نحو 250 ألف نسمة، وستضم العديد من المؤسسات الحكومية والمرافق الترفيهية، فضلًا عن المساحات الخضراء.

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