عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شاب في احدي قري مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

جثة مجهولة في المنيا

وكانت الاجهزة الامنية بالمنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور أهالي منشية جلال التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، على جثة شاب بجوار سور مدرسة في ظروف غامضة.

العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالمنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على " أ.م" 15 عام ملقاه بجوار سور المدرسة في ذات القرية.

ابوقرقاص المركزي جنوب محافظة المنيا

وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى ابوقرقاص المركزي جنوب محافظة المنيا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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