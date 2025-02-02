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رياضة

سموحة يفوز على سيراميكا بهدف نظيف في الدوري الممتاز

سموحة, فيتو
سموحة, فيتو

الدوري المصري، فاز فريق سموحة على نظيره سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاء هدف سموحة والمباراة الوحيد عن طريق عبد الكبير الوادي من ركلة جزاء.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة 

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - احمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - مروان عثمان.

تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

ترتيب الفريقين في الدوري

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، أما سموحة فيمتلك في رصيده 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

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