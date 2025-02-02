الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا وسموحة في الشوط الأول
الدوري المصري، تعادل فريق سموحة مع نظيره سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة
في حراسة المرمى: محمد بسام.
في خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.
في خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - احمد بلحاج.
في خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - مروان عثمان.
تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
ترتيب الفريقين في الدوري
ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر واحدة.
أما سموحة فيمتلك في رصيده 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 من 10 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 5.
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