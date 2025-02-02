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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا وسموحة في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق سموحة مع نظيره سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة 

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - احمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - مروان عثمان.

تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر واحدة.

أما سموحة فيمتلك في رصيده 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 من 10 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 5.

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